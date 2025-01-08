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Denizli'de Çalışan Gazeteciler Günü Kahvaltısı Düzenlendi

Denizli'de Çalışan Gazeteciler Günü Kahvaltısı Düzenlendi
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Özel Denizli Tekden Hastanesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yerel ve ulusal medya temsilcileri için geleneksel bir kahvaltı organiza etti. Hastane yöneticileri, sağlık hizmetlerindeki yenilikleri ve basın mensuplarına sundukları indirimleri duyurdu.

Denizli'de görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Özel Denizli Tekden Hastanesi tarafından bu yıl 8. kez organize edilen geleneksel kahvaltıda bir araya geldi.

Denizli'de Özel Tekden Hastanesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kahvaltı düzenlendi. Bu yıl 8. kez düzenlenen geleneksel kahvaltının açılış konuşmasını yapan Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, hastane olarak 23 yıldan bu yana her yıl kendilerini yenileyerek büyüyen Denizli'ye en kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini söyledi. Hastane odalarında, ileri teknolojiyle üretilen tıbbi cihazların hastaneye kazandırılması yönünden büyük hamleler yaptıklarını anlatan Genel Müdür Yardımcısı Işık, "Denizli'de 23 yıldan bu yana sağlık sektöründe her biri alanında uzman kadrolarımızla hizmet veriyoruz. Her yıl kendimizi ve kullandığımız tıbbı cihazları yenileyerek kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bu yıl içinde hasta odalarımız, odalarımızdaki mobilyalarımız ve acil servisimizde yenilenme çalışması yaptık. Bunun yanında yeni tıbbı cihazların alımlarını da yaptık. Yenilenen yüzümüzle Denizli'ye en kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Görevini fedakarca yapan basın mensuplarımız için artık geleneksel hale getirdiğimiz kahvaltı programında sizlerle olmaktan mutluyuz. Bu yıl 8. Kez organize ettiğimiz geleneksel kahvaltımızın uzun yıllar sürmesini diliyorum. 2025 yılı için hastanemizden sağlık hizmeti alacak gazeteci arkadaşlarımıza yüzde 15 indirim uygulayacağız" dedi.

"Hastalarımıza beş yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz"

Hastalara sunulan hizmetlerin kalitesinin de arttırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Dr. Şakir Bayur da "Hastane olarak ileri teknoloji tıbbi cihazların hastaneye kazandırılmasının yanında, hastalara sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin daha da arttırılmasıyla ilgili çalışmalar yaptık. Hastanemizde hastalarımıza beş yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili olarak hastane mutfağında ve temizlik işleri bölümlerinde çalışan ekiplerimizi yeniledik. Otelcilik hizmeti olarak hasta odalarımızın tamamını revize ettik. Hasta hanemizle ilgili olarak bir müjdeyi daha Denizlililerle paylaşmak istiyorum. Hastanemizin acil servisinde yaklaşık üç ay önce başlattığımız yenilene ve tadilat çalışmamızın da sonuna geldik. On gün içinde bir aksilik olmazsa acil servisimizde hizmet vermeye başlayacak. Hastane yönetimi olarak, yönetim kurulumuzla birlikte hastalarımız ve hastanemiz için daha neler yapabiliriz diye sürekli fikir alış verişi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Tekden Hastanesi yönetimine teşekkür ediyoruz"

Özel Denizli Tekden Hastanesinin basın mensuplarına verdiği değerin önemini vurgulayan Deni,zli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ise "Bu buluşma artık geleneksel hale geldi. Tekden Hastanesi, Ege Bölgesi'nin önemli sağlık şehri olan Denizli'de basına verdiğini değer önem taşıyor. Bizim için de büyük bir anlam taşıyor. 10 Ocak etkinliklerimizi planladığımızda Tekden Hastanesi etkinlik için en başa yazdığımız kurum haline geldi. Tekden Hastanesi yönetimine teşekkür ediyoruz. 10 Ocak, 5953 sayılı Basın-İş Kanununun yasalaşması ile 1961 yılından bu yana Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Gelişen teknoloji ile dijitalleşme ile artık iletişim ve medya da biçim değiştiriyor. Bu anlamda yerel basının bu değişime adapte olmasında oldukça sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Eskiden rakiplerimiz diğer yayın organlarıyken, şimdi küresel şirketlerle rekabet etmek zorundayız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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