Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Başkarcı Mahallesi serinlemek için tercih ediliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kent merkezindeki sıcak havadan bunalan vatandaşlar akşam vaktinde aileleriyle serinlemek için Başkarcı Mahallesine akın ediyor. Mahallede akşam saatlerindeki yoğunluk dikkatlerden kaçmazken, mahallenin uğrak hale gelmesinin bir diğer nedeni de karlı şuruplar oluyor.

Denizli'de kent merkezindeki sıcak havadan bunalan vatandaşlar akşam vaktinde aileleriyle serinlemek için Başkarcı Mahallesine akın ediyor. Kent merkezine oranla sıcaklık farkının da oluştuğu mahallede serinlemenin bir diğer yolu da karlı şurup oluyor.

Yaz mevsiminde Denizli'de vatandaşların uğrak noktası haline gelen Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Mahallesi hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle dolup taşıyor. Kent merkezine sadece 10 kilometre uzaklıkta bulunan mahallenin sıcaklık farkı ise hissedilir derecede. Kent merkezinde sıcak havalar bunalan vatandaşlar aileleriyle birlikte adeta mahalleye akın ediyor. Mahallede akşam saatlerindeki yoğunluk dikkatlerden kaçmazken, mahallenin uğrak hale gelmesinin bir diğer nedeni de karlı şuruplar oluyor. Kışın Başkarcı Dağına yağan karlar toplanarak muhafaza ediliyor. Yaz aylarında ise bu karlar farklı aromalı şuruplarla servis ediliyor.

"Sıcaktan bulanan buraya geliyor"

Temmuz ayı itibariyle sıcaklıkların yükselmesiyle misafirlerinin yoğunlaştığını kaydeden Ali Rıza Kuru, "Sıcaktan aşağıda bulanan buraya geliyor. Karlı şuruplarımız leziz, soğuk, buz gibi. Serinlemek isteyenler buraya geliyorlar. Dağdan toplanıp, soğuk hava deposunda saklanıp tekrardan bize geliyor. Bizlerde burada müşterilerimize ikram ediyoruz. Temmuz ayı itibariyle daha yoğun oluyor. Vatandaşlar Denizli'de sıcaktan bulananlar buraya akın ediyor. Bizlerde onları en iyi şekilde karlı şuruplarımızla serinletiyoruz. Kışın dağdan toplanan karları burada en güzel şekilde sunuyoruz" dedi.

"Böyle bir mahallemiz olduğu için çok mutluyuz"

Kent merkezindeki sıcak havadan bunalarak Başkarcı Mahallesine geldiklerini ifade eden Mehmet Kocaeyüp, "Çaybaşı Mahallesinden geldik. Şehir merkezinden Başkarcı Mahallesinin buz gibi havasını geldik. Hatta buraya gelirken yolda hemen havanın değiştiğini anlarsınız. Böyle bir mahallemiz olduğu için çok mutluyuz. Kışın özellikle toplanıp toprağa gömüldükten sonra çıkartılıp burada doğal olarak karlı şurup yapılıp serinlemek keyifli oluyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başkarcı Denizli Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Bakmadan Geçme

Çocuk bakıcısı maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar? 3 Temmuz Çarşamba 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 3 Temmuz burç yorumları nedir? 2 TEMMUZ BURÇ YORUMU | Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, SAĞLIK, KARİYER, PARA, EVLİLİK YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 2 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Neden Baby Boomers deniyor? Baby Boomers ne demek? Kimler Baby Boomers kuşağı oluyor, özellikleri neler? YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihleri açıklandı mı? 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? Çiftlik Bank davası ne oldu? Tosuncuk kaç yıl ceza aldı? Çiftlik Bank olayı nedir? Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi! Listede Türkiye'den kaç üniversite var? Madımak katliamı neden yapıldı? Madımak olayı nedir, ne zaman oldu? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI 2024 | Memur ve memur emekli zamları ne zaman açıklanacak? Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli zamlı maaşı ne kadar olacak? Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu nerede görüntülendi? Klima zararlı mı? Klimanın insan sağlığına etkileri neler? Klimanın zararları nelerdir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu?
Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title