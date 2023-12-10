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Denizli Büyükşehir Belediyesi AKUT Operasyon Merkezi'ni açtı

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, acil durum ve afetlerde iş birliği yapmak amacıyla AKUT ile imzaladığı protokol kapsamında AKUT Operasyon Merkezi'ni hizmete açtı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin acil durum ve afetlerde iş birliği ve yardımlaşma yapılması amacıyla AKUT ile imzaladığı protokol çerçevesinde AKUT Operasyon Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında geçtiğimiz Eylül ayında beklenen acil durum ve afetlerde iş birliği ve yardımlaşma yapılması, AKUT Denizli Operasyon Merkezi yönetimine Demokrasi Parkı'nda bulunan tesisin tahsis edilmesi konusunda imzalanan protokolü hayat buldu. Büyükşehir Belediyesinin Demokrasi Meydanı Parkı'nda amacına uygun bir şekilde hazırladığı AKUT Operasyon Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan açılış töreninde yaptığı konuşmada dünyanın var oluşundan bu yana doğal afetlerin meydana geldiğini, bunun önüne geçilemese de alınacak önlem ve tedbirlerle olumsuzlukları en aza indirebilmek için gayret gösterdiklerini belirtti. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin getirdiği tabloya tanık olduklarını ve bugüne kadar AKUT ile birlikte diğer arama kurtarma ekibi kuruluşlarla birlikte hareket ettiklerini söyleyen Başkan Osman Zolan, "Yakın tarihimizde çok acı hatıralar var. Görevimiz gereği emek sarf ediyor, tüm imkanlarımızı sunuyoruz. Burada bulunan gönüllüler kendi vaktinden, sevdiklerine ayıracağı zamandan fedakarlık yaparak en üst seviyede görevini yerine getirmek için gayret sarf ediyor, esas fedakar olan sizlersiniz" diye konuştu.

"Denizli Afet Master Planı'nın sonuna geliyoruz"

6 ay önce başlattıkları Denizli Afet Master Planı'nın sonuna yaklaştıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, "Planın sonuçlarına göre hareket edeceğiz, hiçbir açık ve ihtimal bırakmadan Afet Master Planı'nı uygulamak için tüm kurumlarımız, STK'lar ve vatandaşlarımızla el ele vererek Denizli'mizin böyle bir muhtemel afette sıkıntı yaşamaması veya en az olumsuzlukla karşılaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak muhtemel afet ve olumsuzluklara karşı afet yönetiminin hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bu önlemlerden birisi de AKUT'a yer tahsis ederek onlara güzel bir çalışma ortamı sağlamak, beraber eğitim ve işbirliği yapabilmek, ekibimizi çoğaltmaktır" ifadelerini kullandı.

AKUT'tan Başkan Zolan'a teşekkür

AKUT Denizli Ekip Lideri Cengizhan Öztürk ise konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın 'AKUT'a bir yer verilecek, AKUT yerleşkesiz kalamaz' talimatıyla başlayan ve büyük emeklerle inşa edilen AKUT Operasyon Merkezi'nin açılışından ziyade bir belediye ile derneğin el ele verdiği takdirde güzel işlere imza atabileceğinin göstergesi olduğuna dikkati çekti. AKUT Denizli'nin kuruluşundan bugüne yaptığı çalışmaları görsel bir sunumla anlatan AKUT Denizli Ekip Lideri Öztürk, kendilerine her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek günün anısına Başkan Zolan'a teşekkür plaketi verdi. Konuşmaların ardından AKUT Operasyon Merkezi yapılan dualarla açıldı. Başkan Zolan ve beraberindekiler Denizli Büyükşehir Belediyesi AKUT Operasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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