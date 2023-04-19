Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Çelik, Belediye Personeliyle Bayramlaştı

Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla personeliyle bayramlaşarak, bayram ikramiyelerinin ve banka promosyon ücretlerinin hesaplara yatırıldığını müjdeledi.

Başkan Çelik; Bozkurt Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Meclis üyeleri ve Belediye personelinin katılımıyla düzenlenen bayramlaşmada, "Ramazan Bayramı, birlik ve beraberlik duygularımızın en yoğun yaşandığı günlerden biridir. Bu bayramda da tüm çalışanlarımızla bir araya gelerek bayram sevincimizi paylaşmak istedik. Ayrıca, belediye personelimizin emeklerinin karşılığını aldığı bayram ikramiyeleri ve banka promosyon ücretleri de hesaplarına yatırılmıştır" dedi.

Çelik, Belediye personelinin özverili çalışmaları sayesinde ilçenin daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline geldiğini belirterek, "Belediye olarak, çalışanlarımızın haklarını koruyarak, daha iyi şartlar sağlamak için çaba gösteriyoruz. Bu bayramda da çalışanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik" diye konuştu.