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Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı 100 gemi ve 14 bin personelle sürüyor

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Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı 100 gemi ve 14 bin personelle sürüyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımıyla Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de sürdüğünü açıkladı. Bakanlık paylaşımına göre tatbikat fiili silah ve hava savunma eğitimleriyle devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı devam ediyor. 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımı ile Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, fiili silah ve hava savunma eğitimleri ile devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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