Bakan Güler başkanlığında 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı' yapıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, askeri üst düzey yetkililer katıldı ve devam eden faaliyetler hakkında bilgi alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı" gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı.

Toplantıda devam eden faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. - ANKARA

