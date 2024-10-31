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Deniz Albay Ahmet Öztürk'ten BEUN Rektörü İsmail Hakkı Özölçer'e Ziyaret

Deniz Albay Ahmet Öztürk'ten BEUN Rektörü İsmail Hakkı Özölçer'e Ziyaret
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Karadeniz Ereğli Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret etti. Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileri ile sona erdi.

Karadeniz Ereğli Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e iadeiziyarette bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Tuğamiral Niyazi Uğur'un emekli olması dolayısıyla Karadeniz Ereğli Bölge ve Garnizon Komutanlığına atanan Deniz Albay Ahmet Öztürk'ü makamında ağırladı. Deniz Albay Ahmet Öztürk ile bir süre sohbet eden BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Albay Öztürk ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temnnileri ve günün anısına binaen hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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