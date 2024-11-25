Dengbej Kazo'nun Hayatı 'Dengbej Kazo Efsanesi' Belgeseliyle Anlatıldı

(VAN) - Kürt sanatçı Dengbej Kazo'nun 65. sanat yılında hayatını konu alan "Dengbej Kazo Efsanesi" adlı belgeselin galası Van'da yapıldı. Dengbej Kazo, "Eğer ömür el verirse çok daha güzel belgeseller var yapılacak. Bizim de zamanımız yavaş yavaş doluyor. Hepimiz bir gün öleceğiz ama önemli olan böyle bir belgeseli böyle bir sanatçıyı yaşatmak" dedi.

Van'ın önemli sanatçılarından olan Dengbej Kazo'nun 65. sanat yılında hayatını konu alan belgeselin galası İstanbul'dan sonra Van'da gerçekleştirildi. Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Nüda Kültür Merkezi'nde düzenlenen galaya çok sayıda davetli katıldı.

Belgeselin yönetmenliğini yapan gazeteci ve belgeselci Adnan Deniz, "Hastaneye giderken derdini meramını ifade edemeyen bir annenin oğluyum. Bu bağlamda dengbejler dert söyler. O dert de kendilerinin zaten, bu bağlamda bizde dertlerimizin hikayesini yazma heyecanı ve telaşıyla bu belgeseli kaleme aldık. Burada sizlere izlettirdiğim sadece Dengbej Kazo'nun sadece bir türküsünü izlettirmiş oldum. Bu türkülerin onlarcası yüzlercesi var. Bu türkülerin her biri bir hikayeyi anlatıyor. Biz bugün sadece bir fragman bir hikayesini anlatmış olduk. Daha nice nice gazeteci, yazarlar Dengbej Kazo'nun hayatını araştırırlar daha nice belgeseller ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

"Kürtçe bilmiyorum Dengbej Kazo beni etkiledi"

Suncu Deniz Zeybek, "Benim Van'a ikinci gelişim. Bu sefer farklı duygular hissettim. İlk galayı İstanbul'da yaptık ama İstanbul'dakinden çok daha heyecanlıyım. Belgeseli izlerken gözlerim doldu. Dengbej Kazo efsanesi hepimizi etkiledi doğumdan ölüme kadar geçen bir süre var. Dengbejlik kültürünü bilmiyordum. Kürtçe de bilmiyorum. Ama o kadar içine çekti ki bu vesileyle Dengbejliği öğrendim" diye konuştu.

"Çok daha güzel belgeseller yapılacak"

Dengbej Kazo ise "Adnan Bey vesilesiyle böyle bir belgesel hazırladık. Elbette bu özüdür. Eğer ömür el verirse çok daha güzel belgeseller var yapılacak. Bizim de zamanımız yavaş yavaş doluyor. Hepimiz bir gün öleceğiz ama önemli olan böyle bir belgeseli böyle bir sanatçıyı yaşatmak. Çok büyük üstatları kaybettik. Adnan Bey böyle bir proje hazırlayınca içime sindi. Ölmeden önce böyle bir güzelliğin, anmanın hazırlanması o da bana nasip oldu" dedi.