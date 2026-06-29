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Muğla'da Deneyap Proje Şenliği başladı

Muğla'da Deneyap Proje Şenliği başladı
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Muğla'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrenciler, yıl boyunca geliştirdikleri yapay zeka, robotik kodlama ve yazılım gibi alanlardaki projelerini 'Deneyap Proje Şenliği'nde sergiledi. Şenlik, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Muğla'da geleceğin teknoloji liderlerini yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrencilerin yıl boyunca geliştirdiği yenilikçi projeler, "Deneyap Proje Şenliği" ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Muğla'da teknoloji üreten ve yerli üretim bilinciyle yetişen gençler, uzun süren çalışmalarının meyvelerini sergilemeye başladı. Muğla Deneyap Teknoloji Atölyeleri bünyesinde eğitim alan yetenekli öğrenciler, eğitim yılı boyunca teorikten pratiğe dökerek geliştirdikleri projeleri düzenlenen görkemli bir şenlikle görücüye çıkardı. Proje şenliği, teknoloji meraklıları, aileler ve çok sayıda ziyaretçi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yapay zekadan robotik kodlamaya, yazılımdan endüstriyel tasarıma kadar birçok farklı alanda üretilen projeler, sergiyi gezen ziyaretçilerden tam not aldı. Gençlerin teknolojik fikirlerini gerçeğe dönüştürdüğü şenlikte, aileler de çocuklarının bu heyecanına ortak oldu. Yıl boyunca aldıkları üst düzey eğitimleri inovatif projelere dönüştüren öğrencilerin özgüvenleri ve sunum yetenekleri göz doldurdu.

Şenlik alanında projelerini heyecanla sunan genç yetenekler, milli teknoloji hamlesinin birer parçası olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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