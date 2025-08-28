Denetimli Serbestlikle Eğitime Destek: Hınıs'ta Okul Temizliği

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlüler tarafından okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor yükümlüler okullarda temizlik boya işleri tamirat tadilat yaparak hem cezalarını infaz ediyor hem de eğitim öğretime destek veriyorlar.

Yapılan faaliyetlerde Hınıs, Karaçoban ve Tekman ilçelerinde toplamda 20 okulda temizlik boya, badana işleri yapıldı, okullar açılana kadar diğer ilçe okullarında çalışmalar devam edecek.

Denetimli Serbestlik Müdürü Hatice Filiz, Denetimi serbestliğin kuruluşunun 20 yılını geride bıraktığını ifade ederek, "Geçen süreçte kararlıkla devam ettiğimiz çalışmalarda bir çok kişinin hayatına dokunarak hem kendilerine hem topluma değer katıyoruz. Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığının desteği ile kamu kurumlarıyla beraber işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Yükümlülerimizin kurumlarda çalışırken tamirat, tadilat, temizlik, ağaç dikimi gibi hizmetlerde bulunarak cezalarını çekmeleri toplumda olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Kendilerinin de bireyselleşmesi yönünden aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincinin gelişmeleri yönünden katkı sağlamaktayız. Şu anda da bir okulumuzda eğitime destek vermekteyiz. Denetimi serbestlik hayata yeni bir başlangıç, topluma vergimiz güven ve kazanımın adıdır" diye konuştu.