Denetimli Serbestlik Yükümlüleri 1534 Okulun Bakımını Yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "1534 Okulun bakım ve onarımı denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapıldı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bin 534 okulun denetimli serbestlik sistemi kapsamında yükümlüler tarafından bakımlarının yapıldığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ceza adaletinin en önemli amacı, toplumu suçtan ve suçludan korumak, suç işlenmesini önlemektir. Suçlunun hem bir yaptırımla karşı karşıya kalması hem de onun yeniden topluma kazandırılması ceza adaletinin temelidir. Sosyal devlet olmanın önemli bir gereği olarak hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına, bu kişilere devlet eliyle eğitim verilmesine ve mesleki deneyim kazandırılmasına büyük önem veriyoruz. İnsanı onaran adalet anlayışımızın sahadaki yansımalarından biri olan denetimli serbestlik sistemi kapsamındaki yükümlüler, kamu yararına işlerde görev alarak hem toplumla uyum içinde yaşıyor, hem de cezalarını infaz ediyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgiyle donatıldığı okullarımız, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlandı. Yaz tatili boyunca ülkemiz genelindeki bin 534 eğitim yuvasının boya, tadilat, temizlik, bakım ve onarım işleri denetimli serbestlik yükümlülerince yapıldı. Aydınlık yarınlarımız olan evlatlarımıza, daha da güzelleşen okullarında başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA