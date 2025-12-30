İzmir'de, 20. yılında Denetimli Serbestlik Sempozyumu düzenlendi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "20. Yılında Denetimli Serbestlik Sempozyumu", yargı, akademi ve uygulama alanlarından geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Sempozyuma Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, HSK Başmüfettişi, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, Karşıyaka Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Çetin, Denetimli Serbestlik sisteminin kurucu daire başkanı Dr. Vehbi Kadri Kamer, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Batır, Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç, İzmir ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, MÜSİAD Başkan Yardımcısı, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, çok sayıda hakim, savcı, akademisyen ve davetli katıldı.

Açılış programında; Sempozyum Düzenleme Kurulu adına Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Batır, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse tarafından konuşmalar gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyelerinin katılımıyla Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan sanat eserlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Açılış programının ardından sempozyum kapsamında gerçekleştirilen akademik oturumlarda; denetimli serbestlik sisteminin hukuki, kurumsal ve uygulamaya yönelik boyutları çok yönlü olarak ele alındı. Oturumlara; Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, denetimli serbestlik sisteminin kurucu daire başkanı Dr. Vehbi Kadri Kamer ve Prof. Dr. Leyla Baysan Arabacı başkanlık etti.

Sempozyum süresince; Prof. Dr. Timur Demirbaş, Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Prof. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Asena Kamer Usluadam Dizikaya, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Dursun Özdemir, Arş. Gör. İlker Tepe gibi alanında uzman akademisyenler tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Akademik bilgi ile uygulama tecrübesinin birlikte ele alındığı sempozyumda, denetimli serbestlik sisteminin mevcut durumu ve geleceğe yönelik perspektifleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. - İZMİR