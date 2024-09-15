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2024'ün İlk 8 Ayında Demiryollarında 177 Milyon Yolcu Seyahat Etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı ilk 8 ayında YHT, Marmaray, Başkentray ve diğer demiryolu ulaşım sistemleriyle toplam 177 milyon kişinin seyahat ettiğini açıkladı. Özellikle Marmaray'ın 143 milyon yolcu taşıdığını belirten Uraloğlu, demiryolu yatırımları ile şehir içi trafiğinin rahatladığını ve yolcu taleplerinin sürekli arttığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT, Marmaray, Başkentray, Sirkeci-Kazlıceşme Raylı Sistem Hattı, bölgesel ve anahat trenleriyle yılın ilk 8 ayında 177 milyon kişinin seyahat ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı demiryolu yolcu istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen YHT, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Başkentray, bölgesel ve anahat trenlerini Ağustos ayında 20 milyon 667 bin 44 kişinin kullandığını belirterek, "2024 yılı ilk 8 ayında ise demiryollarında toplam yolcu sayısı 177 milyon oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda uyguladığımız demiryolu yatırımları ve politikaları sayesinde vatandaşlarımızın demiryoluna olan ilgisi her geçen gün arttı. Seyahat konforunu arttırarak hızlı ve güvenli taşımacılığı tesis ettik. Bu sayede vatandaşlarımızın demiryoluna daha çok rağbet göstermesine vesile olduk" diye konuştu.

Marmaray ile 143 milyon 692 bin yolcu seyahat etti

Kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözdüklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, mega kent İstanbul'un yolcu yükünü omuzlayan Marmaray'ı 8 ayda 143 milyon 692 bin 146 kişinin kullandığını vurguladı. Uraloğlu, hattın İstanbul şehir içi trafiğini rahatlatmadaki en önemli faktörlerden olduğunu belirterek, "Marmaray sadece Ağustos ayında 16 milyon 679 bin 354 yolcumuza hizmet verdi. İstanbul'daki diğer iki kent içi raylı sistem hattımız olan Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Halkalı-Bahçeşehir Hattını ise 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 896 bin 219 vatandaşımız kullandı" diye konuştu.

Ankara'nın merkezinden geçerek şehrin doğu ve batısını birbirine bağlayan Başkentray'ı ise Bakanlık olarak şehre kazandırdıklarını bu sayede Ankara'nın da şehir içi trafiğine önemli ölçüde nefes aldırdıklarını anımsatan Uraloğlu, Başkentray'ın toplu taşıma sistemlerine ve YHT ile entegre olarak hizmet verdiğini belirterek, "Başkentli vatandaşlarımız seyahatlerinde Başkentray'ı tercih etmeye devam ediyor. Yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray'ı Ağustos ayında 1 milyon 650 bin 34, ilk 8 ayda ise toplamda 15 milyon 456 bin 609 kişi kullandı" dedi.

"YHT'lerle 8 milyon 296 bin 248 kişi seyahat etti"

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada Yüksek Hızlı Tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerle taşınan yolcu sayılarına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulunarak, demiryolu ulaşımına olan talebin her geçen gün arttığını vurguladı. Özellikle YHT, bölgesel ve anahat tren seferlerine olan ilginin zirve yaptığını belirten Uraloğlu, Ağustos ayında anahat ve bölgesel trenleri 942 bin, YHT'leri 1 milyon 107 bin 339 kişinin kullandığının altını çizerek, "2024 yılı ilk 8 ayında ise anahat ve bölgesel trenlerimiz ile 7 milyon 701 bin 36 kişi seyahat etti. YHT'de ise bu rakam 8 milyon 296 bin 248 olarak gerçekleşti" diye konuştu. Demiryolu ulaşımının güvenli, hızlı ve konforlu olmasının yolcular tarafından büyük bir tercih sebebi olduğunu belirten Uraloğlu, "YHT hatlarımızda, anahat ve bölgesel tren seferlerimizde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına çalışmalara devam ediyoruz" dedi. Demiryolu ulaşımındaki bu gelişmelerin sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu taşımacılık hedeflerine de katkı sağladığını ifade eden Uraloğlu, demiryoluna olan rağbetin artırılması için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Marmaray ankara Yht

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