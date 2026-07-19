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Bin derecelik ateşte 29 yıllık mesai

Bin derecelik ateşte 29 yıllık mesai
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Kilis'te 29 yıldır demircilik yapan Mehmet Kemal Etçi, bin dereceyi bulan ocak sıcaklığında demire şekil veriyor. Makineleşmeyle işlerin azaldığını, ancak mesleğini severek sürdürdüğünü belirten usta, yüksek sıcaklığın göz sağlığına zarar verdiğini ve gençlerin ilgisizliği nedeniyle mesleğin korunması gerektiğini söyledi.

Kilis'te kavurucu yaz sıcaklarında ateşin karşısına geçen demirci ustası, bin dereceyi bulan ocak sıcaklığında 29 yıldır demire şekil veriyor.

Kilis'te 29 yıldır demircilik yapan usta, zaman zaman bin dereceye ulaşan ocak sıcaklığına rağmen demire şekil vermeyi sürdürüyor. Makineleşmeyle birlikte mesleğin eski günlerini aradıklarını belirten usta, demirciliğin korunması gerektiğini söyledi.

Eskiden çok daha fazla iş aldıklarını belirten demirci ustası Mehmet Kemal Etçi, "Önceki yıllarda işlerimiz çok daha yoğundu. Şimdi ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte makineleşmeye yenik düştük. Eskiden çapa, keser gibi tarım aletlerini biz üretirdik. Bugün ise bir çapa makinesi, eskiden 10 kişinin yaptığı işi tek başına yapabiliyor. Bu nedenle işlerimiz azaldı. Zorlanıyoruz ama ekmek paramızı kazanmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Ocak başındaki yüksek sıcaklık gözlerimize zarar veriyor"

Demir ocağındaki sıcaklığın zaman zaman 600 ila 700 dereceye, hatta bin dereceye kadar ulaştığını anlatan Etçi, mesleğin zorluklarına rağmen işini severek yaptığını söyledi. Yoğun sıcaklığın ve çalışma şartlarının sağlıklarını da etkilediğini belirten Etçi, "Ocak başındaki yüksek sıcaklık gözlerimize zarar veriyor. Buna rağmen bu meslekten vazgeçmiyoruz. Çünkü severek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar artık telefonla vakit geçiriyor. Bu mesleklere ilgi kalmadı"

Mesleğin geleceğinden endişe duyduğunu dile getiren Etçi, demirciliğin yeniden canlanabilmesi için koruma altına alınması gerektiğini belirterek, gençlerin geleneksel mesleklere ilgi göstermediğini söyledi. Etçi, "Çocuklar artık telefonla vakit geçiriyor. Bu mesleklere ilgi kalmadı. Bu tarz mesleklerin yaşaması için destek verilmesi ve korunması gerekiyor" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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