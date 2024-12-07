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Defne Devlet Hastanesi'nde 'Çocuk Dost Köy' Projesi Uygulandı

Defne Devlet Hastanesi'nde 'Çocuk Dost Köy' Projesi Uygulandı
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Hatay'da deprem sonrası inşa edilen Defne Devlet Hastanesi'nin çocuk servisleri, 'Çocuk Dost Köy' projesiyle renkli çizgi film karakterleri ile donatıldı. Amacı, hastaneye gelen çocukların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak olan çalışma, hastanede olumlu psikolojik etkiler yarattı.

HATAY (İHA) – Hatay'da asrın felaketinden sonra inşa edilen Defne Devlet Hastane'nin çocuk servis bölümlerin duvarlarına ' Çocuk Dost Köy' projesiyle çizgi film karakterleri çizildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken hastanelerde zarar görmüştü. Deprem sonrası inşa edilen Defne Devlet Hastanesi'nin Çocuk Acil Servisi ile Çocuk Hasta Yatan Servis bölümlerindeki duvarlara resimler çizilmesi için bir dernekle anlaşılarak 'Çocuk Dostu Köy' projesi hayata geçirildi. Çocuk Dostu Köy projesiyle, hastaneye gelen çocukların kendilerini daha iyi hissetmeleri için duvarlara çocuk temalı resimler çizildi. 5 ay boyunca devam eden resim çizimlerinde sona yaklaştı. Yeni yıla girerken Defne Devlet Hastanesi'nin çocuk servis bölümlerin duvarları, çocukların sevdikleri çizgi film karakterlerin resimleriyle bürünecek. Acıyla ve ağlayarak hastaneye gelen çocukların duvarlardaki; keloğlan, minyonlar, şirinler gibi sevdiği resimleri görünce daha

sakin ve rahatladıklarının görüldüğü ifade edildi.

"Hastaneye gelen çocukların resimleri görünce yüzlerinde oluşan tebessümleri görmek bizi çok mutlu etti"

Hastaneye gelen çocukların yüzlerindeki tebessümün kendilerini mutlu ettiğini ifade eden proje başkanı Çetin Bayram, "Biz hastaneye geldiğimizde birkaç duvarı resim yapıp sonlandıracaktık ama öyle olmadı. Hastanede çocukların ve ailelerin yüzlerindeki tebessümleri görünce çalışmalarımız devam etti. Biz yaklaşık 5 ay boyunca Defne Devlet Hastanesi'nin Çocuk Acil Servisi ve Çocuk Hasta Yatan Servisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hastaneye gelen ailelerin ve çocukların resimleri görünce yüzlerinde oluşan tebessümleri görmek bizi çok mutlu etti. Defne Devlet Hastanesi'nde en başından bugüne kadar sürdürdüğümüz bir çalışmaydı. Burada çocukların sevdiği; Elsa, minyonlar ve şirinler resimleri var. Ayrıca sokak kültüründen; çocuk parkı, evler ve göletlerin yanısıra farklı resimler var. Burada çocukların sevdiği bir sokak inşa ediyoruz" dedi.

"Duvarlara çizilen resimlerle çocukların kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor"

Duvara çizilen resimlerle çocukların kendilerini iyi hissetmelerinin sağlandığını belirten Klinik Psikolog Gamze Elmas, "Deprem sonrası çocuklar kendilerine ifade etmekte çok zorlandılar. Biz ilk hastaneye geldiğimizde çocuklara neler yapabiliriz diye düşünürken, onları biraz daha rahatlatmak ve sakinleştirmek gerekiyordu. Hastaneye gelen çocukların buradaki zorluklarını biraz azaltmak istedik. Bu sebeple duvarları renklendirmeyle başladık. Burası önceden çok gri renkteyken şimdi ise daha çok renkli ve çocuklar geldiğinde biraz daha rahatlatan bir yer oluyor. Resimli duvarlar çocukların kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor. Resimleri görmek için buraya ziyarette bulunan aileleri gördük" şeklinde konuştu.

"Çocuk yatan servisinde şuana kadar 7 çalışma yaptık ve devam ediyoruz"

Çocukların tercihlerine göre duvarlardaki çizimin değiştiğini ifade eden ressam Reyhan Öztürk, "Çocuk Dostu Köy projesinde mural çalışmalarla devam ediyoruz. Çocuk yatan servisinde şuana kadar 7 çalışma yaptık ve devam ediyoruz. Doğaçlama resimler yapıyorum. Çocuklar daha çok neleri görmek istiyorlarsa ona göre kompozisyon hazırlıyorum ve çiziyorum" dedi.

"Buraya gelen çocukların bu resimleri görmelerini çok isterim"

Duvarlara resimlerin çizilmesinin güzel bir çalışma olduğunu ifade eden Tuğba Sarıoğlu, "Resimlerin duvarlara çizilmesi çok güzel bir duygu oluyor. Duvarda Elsa ve Anna karakterini görünce bende çok sevdim. Ben daha önceki hastanelerde böyle resimler görmedim. Burada; minyonlar, şirinler ve elsa gibi çizgi film karakterleri var. Buraya gelen çocukların bu resimleri görmelerini çok isterim" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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