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Defne'de muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Defne'de muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
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Hatay'ın Defne ilçesinde Kaymakam Oğuz Cem Murat başkanlığında düzenlenen muhtarlar toplantısında mahallelerin ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve kamu hizmetlerinin etkin sunumu ele alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde mahallelerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat başkanlığında gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı'nda mahallelerde yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar ve vatandaşların talep ile önerileri ele alındı.

Toplantıda, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yapılacak çalışmalar değerlendirilerek kamu hizmetlerinin daha verimli ve hızlı şekilde vatandaşlara ulaştırılması hedefi vurgulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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