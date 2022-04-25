Defne Belediyesi'nden 23 Nisan Etkinlikleri Kapsamında Satranç Turnuvası

Defne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları turnuvada buluşturdu. Çocukların bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerini destekleyen Defne Belediyesi, satranç turnuvası düzenledi. Turnuva yoğun katılımla tamamlandı.

19 ilden 500 sporcunun yer aldığı turnuva çekişmeli müsabakalara ve renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvanın açılış hamlesini Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel yaptı.

TURNUVA 3 GÜN SÜRDÜ

Üç gün süren turnuvanın sonunda kazanan sporculara ödüllerini Başkan Güzel, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Hayzaran, Türkiye Satranç Federasyonu Hatay İl temsilcisi Zekiye Yiğitbaşı, Defneli yöneticiler ve belediye meclis üyeleri verdi. Mücadele eden her sporcunun katılım belgesi aldığı turnuvada, 18 sporcuya kupa, 36 sporcuya madalya ve para ödülü verildi. Turnuvada toplam 13 bin Türk lirası para ödülü dağıtıldı.

"DEFNEMİZ, BİLGİ, BİRİKİM VE KÜLTÜR AÇISINDAN GELİŞMİŞ VE ÜST DÜZEYDE BEYİNLERE SAHİP BİR İLÇE OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA İSPAT ETTİ"

Güzel turnuvası sonrası düşüncelerini paylaştı. Turnuvaya ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Güzel, "Pandemi sebebiyle uzun süredir yapamadığımız ulusal düzeydeki bu turnuvaya yoğun ilgi olması bizi fazlasıyla memnun etti. Ayrıca bu alanda daha fazla eğilim göstermemiz gerektiğini bize net bir şekilde gösterdi. Defnemiz, bilgi, birikim ve kültür açısından gelişmiş ve üst düzeyde beyinlere sahip bir ilçe olduğunu bir kez daha ispat etti. Darısı daha güzel turnuvalara diyerek katılan ve dereceye giren tüm çocuklarımızı kutluyor, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.