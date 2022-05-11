Defne Belediyesi 2. Kitap Fuarı Açıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) -

Defne Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

İlçenin kültür birikimi ve sosyal yönüne katkı sağlayacak çalışmaların altına imza atan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, büyük önem verdiği kitap fuarının açılışını Defne halkı ile birlikte yaptı.

"DEFNE HALKINI BİLGİ KAYNAKLARIYLA, KİTAPLARLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Güzel, açılışın ardından fuarda yer alan stantları tek tek gezerek yayınevi ve stant görevlilerinden bilgi aldı. Fuarın açılışında konuşan Güzel, "Defne halkını bilgi kaynaklarıyla, kitaplarla buluşturmaya devam edeceğiz. İlçemizdeki okuma oranını daha da yukarı çekmek için elimizden geleni yapacağız. Fuarımızda Türk edebiyatının ve yazın dünyasının önemli isimlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

19 MAYIS'A KADAR AÇIK

Farklı yayınevlerinden birçok önemli eserin yer aldığı fuarda, test kitaplarından kırtasiye ürünlerine kadar çeşitli materyaller de yer alıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Defne Belediyesi Kitap Fuarı, 19 Mayıs tarihine kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak.

Sümerler Mahallesi Doğuş Okulları önünde yer alan fuarın açılışına Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan, CHP Defne İlçe Başkanı Akın Parlakyıldız, İYİ Parti İlçe Başkanı Meriç Fatmaoğulları, CHP Hatay Kadın Kolları Başkanı Filiz Haksöz, CHP Hatay Gençlik Kolları Başkanı Barış Birim, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.