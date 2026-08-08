Dededüzü Köyü'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından Gümüşova'nın Dededüzü Köyü'nde başlatılan sıcak asfalt serim çalışmalarıyla köy içi yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Gümüşova ilçesine bağlı Dededüzü Köyü'nde sıcak asfalt serim çalışmalarına başlandı. İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, köy içi ulaşım ağının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Sıcak asfalt serimiyle birlikte yol standardının yükseltilmesi ve vatandaşların ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor. Yetkililer, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların planlanan program doğrultusunda aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı