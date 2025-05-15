Dededen Toruna Fidancılık Mirası

Dededen Toruna Fidancılık Mirası
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Bilecik'te Volkan Ayaz, dedesinden kalma fidancılık mesleğini sürdürerek kendi ürettiği fidanları pazarlarla satıyor. Ayaz, üreticilere dikim, bakım ve çeşitli bitki önerileriyle destek veriyor.

Dededen toruna uzanan bir meslek mirası

Kendi ürettikleri fidanları pazarlarda satıyor, üreticileri de dikim ve bakım konusunda bilgilendiriyor

Fidancı Volkan Ayaz

"Dededen kalma bir firma sahibiyiz ve bitkileri kendimiz üretiyoruz"

"En çok rağbet gören ceviz, kiraz, kayısı, ayva ve vişne fidanları"

BİLECİK - Bilecik'te dedesinden babasına ve ardından kendisine geçen fidancılık mesleğini ilk günkü aşkla yapan Volkan Ayaz, "Dedemden bana biraz kalan bu mesleği babamdan öğrendiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum" dedi.

Bilecik'te her hafta kurulan pazar ve pazartesi pazarlarında aracın arkasına yüklediği kendi ürettikleri fidanları satan Volkan Ayaz, bu mesleğin dedesinden kendisine miras kaldığı söyledi. Ayaz, 35 yıldır ailece bu mesleği yaptıklarını anlatarak, "Dededen kalma bir firma sahibiyiz ve bitkileri kendimiz üretiyoruz. Tarım Bakanlığının bize verdiği yetki çerçevesinde fidancılık olarak hizmet vermekteyiz. Bilecik'e en doğru hizmeti vermek için burada fidan işini yapıyoruz. İnsanları bilgilendiriyoruz, nereye ne fidan ekeceklerini hangi gübreleri kullanacaklarını bahçe kurulumu sulama olsun peyzaj olsun, fidanları hangi rakıma hangi bölgeye olduklarını öneriyoruz ve ya hangi rakıma hangi fidan gidiyorsa önerip o şekilde satıyoruz. Gübreleme olsun, budalama olsun sulama işlerinde yardımcı oluyoruz. O şekilde hizmet veriyoruz" dedi.

"Ceviz, kiraz, kayısı, ayva, vişne en çok rağbet görenler"

Ayaz, açıklamasının devamında, "Şuanda poşetli fidanlara geçtik, poşetli fidanlarımız şuanda 150 liradan başlıyor. Ağaçların kültürüne veya büyüklüğüne göre meyveli veya saksılı bu şekilde fiyatları artıyor. Bin lira, 750, 550, 500 TL olarak değişmektedir. Ceviz, kiraz, kayısı, ayva ve vişne fidanları en çok rağbet görüyor. Ondan sonra yaban mersini şimdi yeni egzotik meyveler olarak aronya, dağ çileği, bu şekilde yavaş, yavaş popülasyonu arttırmaya başladık. Bölgemizden Küplü ve Bekdemir köyleri tarafı da kivi olmaya da başladı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
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