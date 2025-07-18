Dede Korkut'un Türbesi Ziyaret Edildi

Dede Korkut'un Türbesi Ziyaret Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta 29. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında, Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesi ziyaret edildi ve dualar ile anıldı.

Bayburt Dede Korkut 29. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut'un Masat köyünde bulunan türbesi ziyaret edildi, Dede Korkut kabri başında dualarla anıldı.

Şölenlerin başlangıcı, Korkut Ata'nın Masat köyünde bulunan kabrinin ziyaret edilmesi ile yapıldı. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak, Türk İslam büyükleri için dualar edildi. İl Müftüsü Bayram Danacı'nın yaptığı duanın ardından şölen komitesi tarafından Dede Korkut'un türbesine çelenk bırakıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş

Ayşenur'u katleden cani, eski eşinin ölümünde de bir numaralı şüpheli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız

İsrail'in Suriye'ye saldırısı sonrası MSB'den çok konuşulacak çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.