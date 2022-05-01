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Davulcular Ramazan ayına davul gösterisi ile veda etti

İhlas Haber Ajansı - Sedat Ağacıkoğlu - Yerel
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- Ramazan davulcuları Ramazan ayına davul gösterisi ile veda etti Kastamonu'nun Tosya ilçesi Ramazan ayı sahurda davul çalarak ve maniler söyleyerek vatandaşları uyandıran davulcular, Ramazan ayının son gecesinde davul gösterisi ile bayramı karşıladılar.

TOSYA, KASTAMONU (İHA) - - Ramazan davulcuları Ramazan ayına davul gösterisi ile veda etti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Ramazan ayı sahurda davul çalarak ve maniler söyleyerek vatandaşları uyandıran davulcular, Ramazan ayının son gecesinde davul gösterisi ile bayramı karşıladılar.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Ramazan davulcuları, tokmaklarını bu sefer Ramazan ayına veda etmek için vurdu. Ramazan ayının son sahuru önce Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen davulcular, yaptıkları gösteri ile Ramazan Bayramı'nı karşıladı. Meydanda toplanan vatandaşlar ise davulcuların gösterisini izledi. Yaklaşık 1 saat süren gösterisinin ardından vatandaşlar halay çekti.

"Biz Ramazan kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz"

Ramazan davulcusu Furkan Kaynar, Ramazan kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz bu akşam burada Ramazan kültürümüzün bir parçası olan davul kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Ben davulcu Furkan Kaynar ve davulcu arkadaşım İbrahim Değirmenci ve zurnacı ustamız Bekir Kefeli ile birlikte ilçemiz Cumhuriyet Meydanında vatandaşlarımıza güzel bir davul gösterisi sunarak maniler, halaylar eşliğinde 'Ramazan ayına veda, bayrama merhaba' programı yaptık. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan kültürümüzün önemli değerlerinden olan Ramazan ayı sahur davulcuları olarak bizlere desteğini esirgemeyen ilçe yöneticilerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Sedat Ağacıkoğlu - Yerel

Cumhuriyet, Kastamonu, Ramazan, Tosya, Yerel, Haberler

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