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Datça’da ’Okulum Temiz’ belgeleri okullara teslim edildi

Datça’da ’Okulum Temiz’ belgeleri okullara teslim edildi
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Muğla’nın Datça ilçesinde, yapılan denetimler sonucunda temizlik, hijyen ve sağlık standartlarını karşılayan okullara ’Okulum Temiz Belgesi’ verildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde, yapılan denetimler sonucunda temizlik, hijyen ve sağlık standartlarını karşılayan okullara 'Okulum Temiz Belgesi' verildi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, İlçe Sağlık Koordinatörü Ebru Birgül ve Özel Büro Öğretmeni Gülden Bakan ile birlikte ilçedeki okulları ziyaret ederek 'Okulum Temiz Belgesi' almaya hak kazanan kurumlara belgelerini teslim etti. Belge takdimi sırasında okulların hijyen standartlarının korunmasında görev alan yardımcı hizmetler personeliyle de bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti ve belgelerini takdim etti.

Yapılan denetimlerde temizlik, hijyen ve gerekli sağlık şartlarına gösterdikleri hassasiyetle "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazanan kurumlar arasında Mustafa Kutluay İlk/Ortaokulu, Kazım Yılmaz İlkokulu, Yılmazlar Ortaokulu, Şehit Ersoy Yorulmaz Lisesi, Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karaköy İlköğretim İlkokulu, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu, Kızlan Ortaokulu, Laçin İlkokulu, İmam Hatip Anadolu Lisesi/Ortaokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu yer aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, temiz ve sağlıklı eğitim ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayan idareci, öğretmen ve yardımcı hizmetler personeline teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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