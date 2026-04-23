Datça'da 10 yıllık iyilik geleneği: "Atatürk'ünü çiz, pizzanı al"

Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde esnaf Murat Balıkçı'nın 10 yıldır sürdürdüğü "Askıda Pizza" geleneğinde, 23 Nisan'da Atatürk resmi çizen çocuklara pizza ve oyuncak hediye edilerek yüzlerce çocuğun bayram sevinci paylaşıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde esnaflık yapan Murat Balıkçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gelenek haline getirdiği "Askıda Pizza" etkinliğiyle bu yıl da çocukların yüzünü güldürdü. "Atatürk'ünü çiz, pizzanı ve oyuncağını al" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar çizdikleri resimler karşılığında pizza ve oyuncakla ödüllendirildi. Yaklaşık 10 yıldır aralıksız sürdürülen etkinlik kapsamında, hayırsever vatandaşların askıya bıraktığı pizzalar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı. Etkinlikte yüzlerce çocuk bayram coşkusunu doyasıya yaşarken, ortaya renkli ve duygusal görüntüler çıktı. Etkinliğin mimarı Murat Balıkçı, "Askıda Pizza artık sadece bir kampanya değil, kocaman bir iyilik hikayesi oldu. Belki bir dilim pizza verdik ama aslında umut, paylaşmak ve değer görmek duygusunu paylaştık" dedi.

Küçük bir dükkandan doğan dayanışmanın zamanla büyüdüğünü belirten Balıkçı, bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesine de imza attıklarını ifade etti. Pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını, afetlerde yardım malzemeleri ulaştırdıklarını ve sokak hayvanlarına destek sağladıklarını dile getiren Balıkçı, "Ama aslında bunları ben değil, dayanışmaya inanan herkes yaptı. Hep birlikte başardık" diye konuştu.

Balıkçı, 10 yıl önce dükkanına gelen ve elindeki resimle pizza isteyen bir çocuğu unutamadığını belirterek, "Resim yapamayıp şarkı söylemek isteyen, flüt çalarak pizza almak isteyen çocuklar oldu. O anlar bu etkinliğin ne kadar anlamlı olduğunu bize gösterdi" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
