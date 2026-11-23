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Karesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde, Darülaceze Vakfı tarafından yaptırılan bocce sahasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, büyüklerimizin sağlıklı, huzurlu ve sosyal bir yaşam sürmelerinin önemine dikkat çekerek spor ve sosyal faaliyetlerin aktif yaşlanma sürecine önemli katkı sağladığını ifade etti. Bocce sahasının huzurevi sakinlerinin günlük yaşamına hareket ve neşe katmasını temenni eden Vali Ustaoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti. Darülaceze Vakfı adına Av. Murat Celep'in de konuşma yaptığı programda, huzurevi sakinlerinden Ali Adışen bocce sporu ve oyunun kuralları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Balıkesir Huzurevi sakinlerinden Altın Küre Bocce Takımı ile Karesi Huzurevi sakinlerinden Demir Bilek Bocce Takımı arasında dostluk müsabakası gerçekleştirildi. Vali Ustaoğlu'nun da deneme atışı yaptığı müsabakanın ardından takımlara madalyaları takdim edildi.

Açılışa Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Aydın Memlük, Karesi Kaymakamı Murat Büyükköse, huzurevi sakinleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı