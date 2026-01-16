Darıca Hayvanat Bahçesi kapandı, hayvanlar farklı illere nakledildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yıllardır yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan ve bölgenin simgeleri arasında yer alan Darıca Hayvanat Bahçesi, işletmeci ailenin talebi üzerine kapılarını kapattı. Ziyaretçi kabulünün durdurulduğu tesisteki hayvanlar, uzman ekipler eşliğinde Türkiye'nin farklı illerindeki hayvanat bahçelerine nakledildi.

Edinilen bilgiye göre, barındırdığı tür çeşitliliğiyle ilçenin simge mekanları arasında yer alan tesisin kapanma kararı, işletmeci Yalçın ailesinin talebi doğrultusunda alındı. Kararın uygulamaya konulmasıyla birlikte hayvanat bahçesi ziyaretçi kabulünü durdurdu.

Hayvanlar başka illere nakledildi

Faaliyetlerin sonlandırılmasının ardından tesiste bulunan hayvanların durumuyla ilgili süreç de netleşti. Hayvanların, sağlık ve güvenlik şartları gözetilerek uzman ekipler ve ilgili kurumların denetiminde Türkiye'nin farklı illerindeki hayvanat bahçelerine nakledildiği öğrenildi.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra okul gezileriyle öğrencilerin de uğrak noktası olan tesisin arazisinin, ilerleyen süreçte nasıl değerlendirileceği ise henüz netlik kazanmadı. - KOCAELİ