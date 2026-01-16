Haberler

Darıca Hayvanat Bahçesi kapandı, hayvanlar farklı illere nakledildi

Darıca Hayvanat Bahçesi kapandı, hayvanlar farklı illere nakledildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Darıca Hayvanat Bahçesi, işletmeci ailenin talebi üzerine kapılarını kapattı. Ziyaretçi kabulü durdurulan tesisin hayvanları, uzman ekipler eşliğinde Türkiye'nin farklı illerindeki hayvanat bahçelerine nakledildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yıllardır yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan ve bölgenin simgeleri arasında yer alan Darıca Hayvanat Bahçesi, işletmeci ailenin talebi üzerine kapılarını kapattı. Ziyaretçi kabulünün durdurulduğu tesisteki hayvanlar, uzman ekipler eşliğinde Türkiye'nin farklı illerindeki hayvanat bahçelerine nakledildi.

Edinilen bilgiye göre, barındırdığı tür çeşitliliğiyle ilçenin simge mekanları arasında yer alan tesisin kapanma kararı, işletmeci Yalçın ailesinin talebi doğrultusunda alındı. Kararın uygulamaya konulmasıyla birlikte hayvanat bahçesi ziyaretçi kabulünü durdurdu.

Hayvanlar başka illere nakledildi

Faaliyetlerin sonlandırılmasının ardından tesiste bulunan hayvanların durumuyla ilgili süreç de netleşti. Hayvanların, sağlık ve güvenlik şartları gözetilerek uzman ekipler ve ilgili kurumların denetiminde Türkiye'nin farklı illerindeki hayvanat bahçelerine nakledildiği öğrenildi.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra okul gezileriyle öğrencilerin de uğrak noktası olan tesisin arazisinin, ilerleyen süreçte nasıl değerlendirileceği ise henüz netlik kazanmadı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı