Darende'de 23 Nisan coşkusu - Haberler

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Darende'de 23 Nisan coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Darende'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102 yıl dönümü Malatya'nın Darende ilçesinde de coşku ile kutlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102 yıl dönümü Malatya'nın Darende ilçesinde de coşku ile kutlandı.

Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenginin Atatürk Anıtı'na konulmasından sonra güreş sahasında devam eden törenler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşma ile başladı. İlçe Kaymakamı Ökkeş Sefa Türkoğlu ve Belediye Başkanı İsa Özkan çocukların bayramını kutladı. Öğrencilerin okuduğu şiirler, gösteriler ve ödül töreni ile kutlamalar sona erdi.

Çocukların gösterisi beğeni ile izlendi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, 23 Nisan, Malatya, Darende, Yerel, Haberler

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