Damada işkence gibi adet: Çıplak ayakla metrelerce gelin arabası çekti Yerel Haberler - Damada işkence gibi adet: Çıplak ayakla metrelerce gelin arabası çekti Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gelini almaya giden damada yalın ayak gelin arabası çektiren mahalle gençleri o anları cep telefonuyla kayda aldı. - Damada işkence gibi adet: Çıplak ayakla metrelerce gelin arabası çekti SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gelini almaya giden damada yalın ayak gelin arabası çektiren mahalle gençleri o anları cep telefonuyla kayda aldı. Kaynarca ilçesi Topçu Mahallesinde gelin alması yapan damat Emre Sarı, düğün için salona giderken mahalle gençleri tarafından durduruldu. Gençler, önce damadı arabadan indirip ayakkabı ve çoraplarını çıkarttırdı. Daha sonrasında ise gelin arabasına bağladıkları halatı damadın eline vererek çekmesini istedi. Halatı sırtlayan damat Sarı, gelin arabasını metrelerce çekerken o anlar ise cep telefonuyla kayda aldılar. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer Sakarya Yerel Güncel Haberler

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