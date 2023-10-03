Dağlıca Saldırısının Planlayıcısının Etkisiz Hale Getirilmesi, Yozgatlı Şehit Lokman Eker'in Anne-Babasını Sevindirdi

Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ın, Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı'da etkisiz hale getirilmesi, saldırıda şehit olan Mehmetçiklerin yakınlarını sevindirdi. Dağlıca şehidi Er Lokman Eker’in Yozgat’ın Buzacıoğlu köyünde yaşayan 76 yaşındaki annesi Selvinaz Eker ve 73 yaşındaki babası Ali İhsan Eker, “Allah’ıma çok şükür kanı yerde kalmadı” dedi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ın, Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı'da etkisiz hale getirilmesi, saldırıda şehit olan Mehmetçiklerin yakınlarını sevindirdi. Dağlıca şehidi Er Lokman Eker'in Yozgat'ın Buzacıoğlu köyünde yaşayan 76 yaşındaki annesi Selvinaz Eker ve 73 yaşındaki babası Ali İhsan Eker, " Allah'ıma çok şükür kanı yerde kalmadı" dedi.

Dağlıca'da, Komando Taburuna 2007'de ağır silahlarla düzenlenen, 12 askerin şehit edildiği, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı olduğu açıklanan terörist Müzdelif Taşkın'ın, nokta operasyonu ile etkisiz hale getirilmesi şehit yakınlarını sevindirdi. Hakkari Yüksekova'daki saldırıda Şehit olan Er Lokman Eker'in Yozgat'ın Buzacıoğlu köyünde yaşayan anne-babası da bu haberle mutlu oldu.

"ALLAH'IMA ÇOK ŞÜKÜR KANI YERDE KALMADI"

Şehit Er Lokman Eker'in 76 yaşındaki annesi Selvinaz Eker, " Allah'ıma çok şükür kanı yerde kalmadı. Duyduğumda çok sevindim. Oğlumun da kanı yerde kalmadı. Bu zamana kadar serbestçe geziyordu, kalacak belliyordu yanına, kalmadı. Vatanımız sağ olsun, bayrağımız sağ olsun. Al bayrağımız bizim değil, vatanımızın milletimizin. Çok şükür Allah'ıma ki yavrum bu al bayrağın altında. Çok şükür mutlu oldum, huzurlu oldum. Çok şükür Allah'ıma, ondan huzurlu oldum. Oğlumun kanı yerde kalmadı" diye konuştu.

"LOKMAN GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ"

Şehidin 73 yaşındaki babası Ali İhsan Eker de, "Dostlarım da müjdeledi, televizyonda da baktım, kanı yerde kalmadı. Sekiz asker, on iki şehit deyince, Dağlıca'da deyince hemen Lokman gözümün önüne geldi. Bunları şehit eden terörist etkisiz hale geldi deyince çok gururlandım çok mutlu oldum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Baba Ali İhsan Eker, oğlunun köydeki mezarını da ziyaret edip, dua etti.