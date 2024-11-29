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Dağda Mahsur Kalan Çoban, Köylülerin Yardımıyla Kurtarıldı

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan çoban, köylülerin yardımlarıyla güvenli bir şekilde köyüne ulaştı. Olay, köy halkının dayanışma ve destek ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Dağda mahsur kalan çoban köylülerin yardımıyla kurtarıldı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, bir çobanı hayvanlarıyla birlikte dağda mahsur bıraktı. Zorlu kış koşulları nedeniyle köyüne dönemeyen çoban, köylülerin seferber olmasıyla kurtarıldı.

Yardım ekipleri, çobanı ve koyun sürüsünü güvenli bir şekilde köyüne ulaştırmayı başardı. Kurtuluşunu türküler eşliğinde kutlayan çoban, köyüne dönerken hem kendisi hem de koyunları için unutulmaz bir anı yaşadı.

Olay, köy halkının dayanışma ruhunu ve zorlu doğa şartlarında birbirine olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çoban, "Beni ve hayvanlarımı yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Bu dayanışma olmasaydı, bugün burada olamazdık," diyerek duygularını ifade etti.

Dağda Mahsur Kalan Çoban, Köylülerin Yardımıyla Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - Yerel
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