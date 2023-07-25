Dağ Doğa Dondurma Festivali muhteşem geçti

Niğde Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Dağ Doğa Dondurma festivali büyük beğeni aldı. Yerel esnafın kurduğu stantlar tam bir şenlik havası yaşatırken, etkinlik kapsamında cuma akşamı Mustafa Ceceli sahne aldı.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konser coşkulu bir atmosfere sahne oldu. Cumartesi akşamı ise Manuş Baba sahne aldı. Sevilen şarkılarını söyleyen sanatçı büyük beğeni aldı. Yediden yetmişe her kesimin katıldığı etkinlikler Niğde'nin muhteşem lezzetlerini tanıtırken, eğlence dolu iki günü vatandaşlara yaşattı.

FESTİVAL VATANDAŞLAR TARAFINDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Festival alanına akın eden ziyaretçiler, şehrin yerel tatlarını keşfetme fırsatı bulurken birbirinden lezzetli dondurmaları da tatma şansını yakaladılar.

Festivalin açılışını gerçekleştiren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; Niğde'yi her anlamda tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Niğde'nin güzelliklerini bir araya getiren festivalin, şehrin turizm potansiyelini artıracağına inandığını ifade etti.

Festival boyunca gerçekleşen etkinlikler arasında konserler ve çeşitli gösteriler yer aldı. Ayrıca, yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar da büyük ilgi gördü.

NİĞDE'Yİ TÜM DÜNYAYA TANITACAĞIZ

Dağ Doğa Dondurma Festivali, katılanlara unutulmaz bir deneyim sundu. Başkan Emrah Özdemir; bu güzel şehri ve bu şehrin değerlerini tüm dünyaya tanıtacağız diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

ÇAMARDI PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu'nun babasının vefatından dolayı festivalin Çamardı ayağı ileri bir tarihe ertelendi. Bundan dolayı pazar günü akşamı Çamardı Hükümet Konağı önünde yapılacak olan Orhan Hakalmaz konseri ve diğer etkinlikler iptal edildi.