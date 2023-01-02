Mutlu mesut bir hayat sürüyor ama yaşadığı yeri görenler gözlerine inanamıyor

Bursa'da yaşayan zihinsel engelli Kamil Mehmet Demirel, mutlu bir hayat sürüyor. Ancak dağ başındaki bir kulübede kalan Demirel'in evini ilk kez görenler büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

Büyükorhan ilçesi Dereköy köyünde yaşayan zihinsel engelli Kamil Mehmet Demirel, her köyünden 1 kilometre uzaklıktaki Büyükorhan ilçe yolu üzerindeki kırsalda bulunan kulübesine iniyor. Yol kenarında sabahtan akşama kadar yaz kış bekleyen vatandaş ilçeye gelip giden araçlara sabahtan akşama kadar el sallıyor. Buradan geçen araçlarda ona korna çalarak karşılık veriyor.

BÖLGEDE ÇOK SEVİLİYOR

Bölgede çok sevilen engelli vatandaşa bazı sürücüler durup çeşitli hediyeler veriyor. İnsanlara olan sevgisini sabahtan akşama kadar el sallayarak gösteren Engelli vatandaş her daim gülen yüzüyle de herkesin sevgisini kazanıyor. Konuşmakta güçlük çekse de işaretlerle anlatım yapan Kamil Mehmet Demirel, "Sabahtan akşama kadar kulübede kalıyorum. Buradan gelip geçenlere el sallıyorum" dedi.

"BURADAN GEÇENLERE EL SALLIYOR"

Telefonla bilgisine ulaşılan Dereköy Muhtarı Mehmet Çetin, "Mehmet abi her gün burada bulunan kulübesine gelip buradan geçen araçlara el sallayarak sevgisini gösteriyor. Onu herkes çok sevip sayıyor" şeklinde konuştu.