Dadaloğlu Vakfı Kurucu Başkanı Ahmet Özsoy Hayatını Kaybetti

Dadaloğlu Vakfı Kurucu Başkanı Ahmet Özsoy Hayatını Kaybetti

76 yaşında hayatını kaybeden Dadaloğlu Vakfı Kurucu Başkanı Ahmet Özsoy'un cenazesi, Hulusi Akar Cami'de ikindi namazı sonrasında kılındı.

Dadaloğlu Vakfı Kurucu Başkanı Ahmet Özsoy, hayatını kaybetti.

76 yaşında hayatını kaybeden Özsoy'un cenazesi, Hulusi Akar Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
