Kayseri'nin Tomarza ilçesinde '28. Ulusal ve 18. Uluslararası Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenliği' düzenlendi.

Dadaloğlu Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte ilk olarak Dadaloğlu heykeli ziyaret edildi. Program çerçevesinde halk aşıkları konser verirken, halk oyunu ekibi de çeşitli gösteriler sundu. Açılış konuşmasını yapan ev sahibi Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ; "2019 yerel seçimlerinde aday olduğumda Dadaloğlulu hemşehrilerim bana 'Dadaloğlu Şenliklerini yapacak mısın' diye sorduklarında ben de Ulusal ve Uluslararası Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenliğini en iyi şekilde yapacağımın sözünü vermiştim. Bu sözü tutmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyim" dedi. Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ise kaymakam olarak ilçeye yeni atandığını söyleyerek; Dadaloğlu'nun tarihi hakkında bilgi verdikten sonra kaymakamlık kapılarının vatandaşa açık olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Avşar Aslan da bir konuşma yaparak; "Ankara'da bir kardeşiniz olduğunu asla unutmayın, kapım sizlere daima açıktır" diyerek şenliğin düzenlenmesinde emekleri geçen herkese teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı konuşmada şenliklerin birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyleyerek; "Sizler; ay yıldızlı Türk bayrağımızın, ezanımızın tutkunusunuz. Sizler; vatanımızın sevdalısı, yiğitliğin sembolüsünüz. Dadaloğlu'nu bir siyasi arena olmaktan çıkartıp dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin, dayanışmanın, birliğin, beraberliğin sembolü haline getirdiniz. Bu güzel şenlikte bulunmak ve sizlerle beraber olmak bizim görevimizdir" diye konuştu. Şenlikte konuşmaların ardından yerel sanatçılar ve halk oyunları ekipleri sahne alırken, Ünlü Sanatçı Uğur Işılak'ın konseri ile şenlik adeta zirveye ulaştı.

Programa; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Menduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Avşar Aslan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ayrıca Belediye Başkanı Davut Şahin tarafından protokol üyelerine çeşitli hediyeler verildi. - KAYSERİ