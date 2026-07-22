Düzce'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar

Düzce'de sürücüler, 100 Karayolu üzerinde fermuar sitemi ile acil vakaya yetişmeye çalışan ambulansa fermuar sistemi uygulamasıyla yol verdi. O anlar ise araç kamerası ile an ve an görüntülendi.

AMBULANSA YOL VERMEK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Hayat kurtarmak için yoğun şekilde çalışan ve zamanla yarışan acil sağlık ambulanslarının trafikte yaşadıkları zorluklar, sıkça haberlere konu oluyor. Ancak Düzce'de Beçi Mevkiinde aldıkları ihbara yetişmeye çalışan Merkez Acil Sağlık Ambulansı sirenlerini çalarak yola çıktı. D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı üzerinde kırmızı ışıkta uzun araç kuyruğuna yakalanan ambulansın sirenini duyan sürücüler fermuar sistemini kullanarak araçlarını yolun sağına ve soluna çekerek ortasını boşalttı.

DUYARLI VATANDAŞLAR SAYESİNDE VAKAYA YETİŞEBİLDİ

Ambulans ise sorun yaşamadan fermuar sisteminin ortasından geçerek vakaya gitti. Araçların uyguladığı fermuar sistemi araç kamerası tarafından görüntülendi

Siren çalarak vakaya yetişmeye çalışan ambulansa fermuar sistemiyle yol veren Düzceli sürücüler, ambulans gibi zamanla yarışan araçlara karşı gösterdiği hassasiyeti de gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı