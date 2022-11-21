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Kocaeli'de cüzdanı çalınan genç, tüm parasını kaybedince kentin ortasına çadır kurdu

Yerel Haberler

İstanbul'dan Sakarya'ya kamp yapmak için giden genç, Kocaeli'ye geldiğinde cüzdanını kaybettiğini fark etti. Cüzdanı olmayınca Sakarya'ya gidemeyen genç adam, Kocaeli'de basketbol sahasına kamp kurmak zorunda kaldı.

İstanbul'da yaşayan Ali Taştemel (28), Sakarya'ya kamp yapmaya gitmek için dün evinden ayrıldı. Önce Kocaeli'ye gelen Taştemel, alışveriş yapacağı sırada cüzdanını kaybettiğini anladı. Polis ekiplerine ihbarda bulunan Taştemel, cüzdanı olmayınca Sakarya'ya gidemedi. Büyük mağduriyet yaşayan genç adam, saatin de geç olması sebebiyle Yahyakaptan Ömer Türkçakal Parkı'nda bulunan basketbol sahasında çadır kurdu.

Kocaeli'de cüzdanı çalınan genç, tüm parasını kaybedince kentin ortasına çadır kurdu

"CÜZDANIMI KAYBETTİĞİM İÇİN YAHYAKAPTAN'DA ÇADIR KURMAK ZORUNDA KALDIM"

Geceyi çadırını kurduğu basketbol sahasında geçiren Taştemel, "İstanbul'da yaşıyorum. Kısa bir seyahat için Kocaeli'de bulunuyorum. Cüzdanımı kaybettiğim için Yahyakaptan'da kalmak zorunda kaldım. Seyahat ve gezginliği seviyorum. Ben aslında Sakarya'ya gidiyordum. Böyle bir aksilik olduğu için burada kalmak zorunda kaldım" dedi. Taştemel, Sakarya'ya gidebilmek için geceyi geçirdiği parktan ayrıldı.

Kocaeli'de cüzdanı çalınan genç, tüm parasını kaybedince kentin ortasına çadır kurdu

Kocaeli'de cüzdanı çalınan genç, tüm parasını kaybedince kentin ortasına çadır kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

basketbol İstanbul Kocaeli Sakarya Yerel Haberler

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