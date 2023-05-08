Çuvalda buldukları 9 yavru köpeğe sahip çıktılar, annelerine de kavuşturdular

Osmaniye'de 5 kız çocuğu oyun oynarken yol kenarında fark ettikleri çuvalda buldukları ölmek üzere olan 9 yavru köpeğe, büyüklerinin desteğiyle barınak yaptı.

Osmaniye'de 5 kız çocuğu oyun oynarken yol kenarında fark ettikleri çuvalda buldukları ölmek üzere olan 9 yavru köpeğe, büyüklerinin desteğiyle barınak yaptı. Çocuklar 2 gün sonra yavruların annesini de buldu.

Düziçi ilçesi Farsak köyünde yaşayan Fazilet İslah, Nehir İslah, Zeynep Kılıç, Dilara Kılıç isimli çocuklar oyun oynarken duydukları köpek sesi üzerine yol kenarında hareket eden ağzı kapalı çuvalı fark etti. Çuvalı açan ve içerisinde ölmek üzere olan 9 yavru köpeği gören çocuklar durumu ağabeylerine anlattı. Ağabeylerinin yardımıyla yavru köpeklere barınak yapıp evlerinden getirdikleri süt ve ekmeklerle besleyen ve onlarla ilgilenen çocuklar, iki gün sonra anne köpeği de buldu. Çocuklar anne köpeği yavruların olduğu yere götürerek kavuşmalarını sağladı.

Yavruları annelerine kavuşturdukları için mutlu olduğunu belirten çocuklardan Fazilet İslah, "Köpek sesleri üzerine yol kenarında hareket eden çuvalı fark ettik, yanına gidip açtığımızda yavru köpekleri bulduk. Durumu hemen ağabeylerimize anlattık. Onlar da bize yardım edip yuva kurdu. Biz de evden süt ekmek getirerek onları beslemeye başladık. İki gün sonra yolda gördüğümüz köpeğin yavruların annesi olabileceğini düşünerek onu yavruların olduğu yere getirdik ve anneleri olduğu ortaya çıktı mutluyuz" dedi.

Çocuklardan Nehir İslah ise, "İlk başta yavrular çok bağırdığı için korktuk ağabeylerimizi çağırdık. Onlar da bize yardım edip yuva kurdu biz de evden süt ekmek getirerek onları beslemeye başladık" diye bilgi verdi.

Yavruların sorumluluklarını arkadaşlarıyla birlikte üstlendiklerini dile getiren Zeynep Kılıç ve Dilara Kılıç da, yavruların bakımını arkadaşlarıyla birlikte üstlendiklerini, kendilerinin bakacağını kaydetti.

Sorumluluk sahibi olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren çocuklar, onlarla ilgilendikleri için de çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi. - OSMANİYE