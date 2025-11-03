Haberler

Çumra'da Kız Yurdunun Kapatılması Öğrencileri Mağdur Etti

Güncelleme:
CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, Çumra'da depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatılan kız öğrenci yurdunu ziyaret etti. Öğrenciler, vize haftasında alınan bu ani kararın eğitim süreçlerini olumsuz etkilediğini belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiler.

HABER: Taner ÖZAY

(KONYA) – CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, Çumra'da depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatılan kız öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak, öğrencilerin mağduriyet yaşadığını ve kararın eğitim sürecini olumsuz etkilediğini söyledi.

Konya'nın Çumra ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, kararın ani alınması ve vize haftasında uygulanması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti. CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, ilçedeki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, kız öğrenci yurdunun kapatılması kararının dün alındığını ve öğrencilerden bugün saat 17.00'ye kadar yurdu boşaltmalarının istendiğini belirtti. Türktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çumra'dayız. Bugün burada bulunma sebebimiz, öğrenci yurtlarının kapatılması ve depreme dayanıklı olmamaları nedeniyle boşaltılması sonucu yaşanan mağduriyetlerdir. Öğrenci arkadaşlarımızla birlikteyiz. Dün verilen bir kararla, bugün saat 17.00'ye kadar kız öğrenci yurdunun boşaltılması istendi. Akabinde, arkamızda görünen erkek öğrenci yurdunun da bir hafta içinde yıkım ve boşaltma kararının çıkacağı öğrenildi. Burada öğrenci gençlerimizle buluştuk. Bu durumun eğitim-öğretim hayatlarını olumsuz yönde etkileyeceği açık. Çumra merkeze uzak olan Bosna'dan bir yurt tahsis edilip ulaşımın devlet tarafından bir hafta süreyle karşılanacağı, ancak bir haftadan sonra öğrencilerin kendi imkanlarıyla devam etmelerinin beklendiği yönünde ifadeler duyuluyor."

"İhtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geliyoruz"

Yurtlardan çıkarılan öğrenciler, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Bir öğrenci, ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek şunları söyledi:

"Çoğu arkadaşımızın maddi durumu zaten belli. Çoğumuz KYK bursuyla geçiniyorduk. Ailemizin maddi durumu yeterli olmadığı için eve çıkamıyoruz. Eve çıkamadığımız için Konya'dan gidip gelme imkanımız da yok. Hesaplarımıza göre servis olmazsa aylık yaklaşık 4 bin 500 lira yol masrafı tutuyor. Diğer yurtlara dağıtılacağımız söylendi. Ancak bu yurtlarda 'misafir öğrenci' olarak kalacağımız da belirtildi. Misafir öğrencilere sabah, öğle ve akşam yemekleri verilmediği için tüm ihtiyaçlarımızı dışarıdan karşılamamız gerekiyor. Bu durumda yemek ve ulaşım masrafları üst üste binince, gerçekten ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geliyoruz."

"Koskoca yaz geçti, vize haftasında kapının önüne konulduk"

Bir başka öğrenci ise kararın zamanlamasına tepki göstererek şunları söyledi:

"İlk şikayetimiz şu: Koskoca yaz ayı boyunca bu tespitlerin yapılmaması ve tam da vize haftamıza denk getirilerek bizi yurdun kapısının önüne koymaları. Evet, ulaşım desteği sağlayacaklarını söylüyorlar, ancak o desteğe ulaşabilmemiz için sabahın 5'inde kalkıp hazırlanmamız gerekiyor. Buradan oraya ulaşmak oldukça zor. Burada bir düzenimiz, alıştığımız bir ortamımız varken bu düzeni bozdular. Rektörlükten talepte bulunduk, fakat reddedildi. Vizeler ertelenmiyor; aynı saat ve tarihlerde girmemiz gerektiği söylendi."

Öğrenciler, kendileriyle muhatap olacak bir yetkili bulamadıklarını, taleplerinin cevapsız bırakıldığını dile getirdi. Bir öğrenci, "Bir anda, pazar sabahı yurdun kapısının önüne konulduk. Memleketlerimiz uzak, kalacak yerimiz yok. Eve çıkmaya çalışıyoruz ama maddi destek yok. Devletin bize sağladığı tek destek yurtlardı; şimdi ondan da mahrum kaldık. Şu an ne olacağını bilmiyoruz ama gerçekten mağduruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
500
