103 yaşındaki Nazife nineye özel Anneler Günü ziyareti

Elazığ'da yaşayan 103 yaşındaki Nazife Gül, Anneler Günü'nde evinde ziyaret edildi. Pastanın kesildiği anlamlı buluşmada Nazife nineye hediyeler takdim edilirken, hayır duası alındı.

Elazığ'da hayatını sürdüren ve Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan 103 yaşındaki Nazife Gül, bu yıl özel bir Anneler Günü heyecanı yaşadı. Koca bir asra tanıklık eden Nazife nine için, Anneler Günü vesilesiyle özel bir ziyaret gerçekleştirildi. AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu ve beraberindeki heyet ile mahalle muhtarı Necati Karataş, Güneykent Mahallesi'nde ikamet eden Nazife Gül'ü evinde ziyaret etti. 6 Şubat depremleri sonrası evlerinin yıkılması sonucu Malatya'dan Elazığ'a gelip yerleşen asırlık çınar, bu anlamlı günde devletin ve teşkilatın sıcak ilgisiyle karşılandı. 7 çocuk ve 20 torun sahibi olan Nazife Gül için ziyaret esnasında Anneler Günü pastası kesildi. Başkan Selmanoğlu, ellerini öptüğü Nazife nineye hediyelerini takdim ederek bu özel gününü kutladı.

"Zaman, ömür nasıl geldi ve geçti anlamadım"

Hatırlanmanın mutluluğunu yaşadığını ve misafirlerine teşekkür ile dualar eden Nazife Gül "Allah hayırlı etsin. Allah sizi de annenize bağışlasın. Allah her zaman bu günlere çıkarsın. İmanla, Kur'an ile çıkarsın. Zaman, ömür nasıl geldi ve geçti anlamadım. Ben hep darda kalanları kurtardım, yedirdim. Hasta olanlara yardım ettim. Allah ne güç verdiyse onu yaptım. Cumhuriyet'in ilk zamanını hatırlıyorum, iyiydi" dedi.

"Ne mutlu ki ona torununun torununu gördü"

Annesinin torununun torununu gördüğünü ifade eden Mehmet Gül ise, "Ne mutlu ki ona torununun torununu gördü. İstanbul'dan torununun torunu geldi elini öpmeye. Çok da mutlu oldu. Allah işlerini, yüzlerini rast getirsin. O da çok mutlu oldu. Cumhuriyet kurulalı 103 yıl oldu. Annem de 103 yaşında. Aynı zamanda muhtarımız geldi. AK Parti İl Başkanımız da geldi. Annemin Anneler Günü'nü kutladılar. Çok mutlu oldu. Allah daima bu günleri nasip eylesin. Annemin 20 tane torunu var. En büyük abim 84 yaşında. İzmit'te yaşıyor kendisi. Sağlık durumu çok iyi annemin. Zekası yerinde, gözleri keskin. Düne kadar el işi yapıyordu. Çok zekidir. Bir gördüğünü bir daha unutmaz. Öyle bir insan" şeklinde konuştu.

"Bizim için çok mutlu, onurlu ve güzel bir gün"

Nazife nine ile yakından ilgilenen AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu ise "Sosyal politikalar başkanımız ve tanıtım medya başkanımızla birlikte bugün Nazife ninemizin elini öpüp hayır duasını almak için ona misafir olduk. Bizim için çok mutlu, onurlu ve güzel bir gün. Sonsuz karşılıksız sevgileri, merhametleri, fedakarlıkları ile toplumumuzun, ailelerimizin temel direği olan annelerimizin, başta da şehit annelerimiz olmak üzere her birinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Rabbimden her birine, Nazife ninemiz de yine başta olmak üzere, sağlıklı, hayırlı, güzel ömürler diliyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı