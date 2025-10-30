Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılı Silopi'de Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet'in 102. Yılı Silopi'de Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. 300 metrelik Türk bayrağıyla yapılan yürüyüş ve ardından gerçekleştirilen konser etkinliğiyle halk bir araya geldi.

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde Cumhuriyet'in 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. 300 metrelik Türk bayrağıyla yapılan yürüyüş, Kürtçe ve Türkçe ezgilerle devam eden konserle taçlandı.

Silopi jandarma kavşağı önünde başlayan yürüyüşe her yaştan vatandaş katıldı. Katılımcılar, motosikletli kortej eşliğinde marşlar söyleyerek 300 metrelik Türk bayrağıyla yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Yürüyüş, Silopi Koç İlkokulu önünde sona erdi. Etkinlik sonunda katılımcılar, havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Program, ilçede görev yapan öğretmenlerin sahne aldığı konserle devam etti. Konser öncesinde konuşan Kaymakam Çağlar Partal, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Cumhuriyet, devletimiz ortak çatımız hepimiz bunun altındayız, hepimiz mutluyuz. bizim bizden başka kimsesi yok. Tüm coğrafyalarda günümüzde yaşananları gördüğümüzde aslında biz cumhuriyetin ne kadar kıymetli ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Burada bir olacağız güçlü olacağız. Bunun için hiç bir engel yok biz birlikte olduk güçlü olduk mu yapamayacağımız hiç bir şey yok" dedi.

Katılımcılardan Semir Göksu, "300 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Çok güzel bir ortamımız var, şuan konserimiz var. Öğretmenlerimiz var, halkımız var. Bu olayda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülkemizin sulhu ve selameti için barış ve kardeşliğimiz daim olsun" dedi.

Vatandaşlardan Onur Orak ise "Bugün Silopi'deyiz. Cumhuriyetimiz'in 102. yılını kutluyoruz. Çok mutluyuz, çok coşkuluyuz. Silopi'ye 5 yıl önce geldim. Endişelerle gelmiştik ama şu an bu ortamı görünce gerçekten, en baştaki endişenin boş olduğunu düşünüyoruz. Silopi'ye herkes ağlayarak gelir ve ağlayarak gider, Silopi'nin öyle bir havası var. Tüm arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. Gönül rahatlığıyla buraya gelebilirsiniz eğlenebilirsiniz" diye konuştu.

Kutlamalara katılan vatandaşlardan Şeyma Demir de, "Bugün Cumhuriyetimiz'in 102'nci yılını kutluyoruz. İnşallah daha nice 102 yıllar devam ederiz bu kutlamalara. Konser yapıyorlar, yürüyüş yapıyoruz. Keyifli ve çok eğlendik."

Konser gecenin geç saatlerine kadar halaylar eşliğinde devam etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
