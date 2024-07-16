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Cumhuriyet'in 100. yılına özel sergi açıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel 100 fotoğrafın yer aldığı 'Al Sancağın Gölgesinde Anadolu' isimli sergi Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı. Sergide Anadolu'nun kültürü, tarihi ve vatan sevdası yansıtan fotoğraflar yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel 100 fotoğrafın yer aldığı "Al Sancağın Gölgesinde Anadolu" isimli sergi ziyarete açıldı.

Rami Kütüphanesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel 100 fotoğrafın yer aldığı "Al Sancağın Gölgesinde Anadolu" isimli serginin açılışı yapıldı. Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in eserlerinin yer aldığı sergide Anadolu'daki kültürün ve tarihinin yanı sıra vatan sevdasını da yansıtan fotoğraflar yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen sergi 16-29 Temmuz tarihleri arasında vatandaşların beğenisine sunulacak. Sergide yer alan fotoğrafları binlerce fotoğraf arasından seçtiğini dile getiren sanatçı Çelik, Anadolu'yu, tarihi ve vatan sevdasını bir arada anlatmak istediğini dile getirdi.

Sergi hakkında konuşan Fotoğraf Sanatçısı Resul Çelik "Bu sergiyi 15 Temmuz ve yüzüncü yıla özel açtık. 27 yıldır Türkiye'nin tarihini, doğasını, yaşamını anlatıp, bayrak gördüğüm her yerde de deklanşörüme dokundum. Vatan millet sevgisini ve Anadolu'yu içeren bu sergiyi açtık. 100'üncü yıla özel 100 eserin yer aldığı bu sergiye tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu sergi bizi çocukluğumuza götürecek. Vatan sevgisinin ne kadar birleştirici olduğunu gösteren bir sergi. Bayrak, tarihimiz, doğamız hepsi bu sergide yer alıyor. Binlerce fotoğraf çekmişim. Bir çoğuna kıyamayıp başka bir sergiye koyarım diye koymadım. Fotoğrafların hepsi birbirinden özel. Fotoğraflarda hem bir bayrağa ne kadar bağlı olduğumuzu gösteren, hem ne kadar tarihi yapılara sahip olduğumuzu gösteren, hem de Anadolu insanının ne kadar içten olduğunu gösteren bir sergi. Bu sergiye gelen çocukluğu, Anadolu'yu ve vatan sevgisini görebilir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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