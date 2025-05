Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Karakoz: 'Aydın- Denizli Otoyolu Yandaşın Nasıl Zengin Edildiğinin Sembolüdür'

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Denizli Otoyolu'nda incelemelerde bulunarak, trafik güvenliğini tehlikeye atan yol yapım çalışmaları ve eksikler konusunda iktidarı ve vatandaşları bir kez daha uyardı.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışı 17 Ekim 2024'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla ve 10 Ocak 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenlerle iki kez yapılmıştı.

CHP'li Karakoz Aydın-Denizli Otoyolu'nda meydana gelen heyelanlar ve devam eden imalat çalışmalarına bağlı olarak trafik güvenliği açısından yaşanan sıkıntıları aylar önce gündeme taşımış ve Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları yetkililerine çağrıda bulunmuştu.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda ikinci kez incelemelerde bulunan Karakoz, trafik güvenliğini tehlikeye atan eksikleri tek tek tespit ederek yolu kullanan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda iktidarı bir kez daha uyardı ve "Can ve mal kayıpları yaşanmadan bir an önce önlem alın, eksiklerini tamamlayın; bu yolu bitirin, öyle açın" dedi.

Karakoz, şunları söyledi:

"Aydın Denizli otobanında Yenipazar'a kadar yolculuk yaptık. Sonrasında geriye döndük. Daha önce de yine burada bazı tespitlerde bulunmuştuk ve demiştik ki; 'bu yol bitmemiş.' Gerçekten bugün Aydın Yenipazar arasında seyahat ederken yolun bitmediğini gözlemledik. Aydın Denizli Otobanı AKP iktidarının vatandaşı değil yandaşı düşündüğünün, yandaşları zengin ettiğinin sembol yapılarından bir tanesidir. Bakın bu yol daha yeni açıldı, bu yolun iki defa açılışı yapıldı. Yandaş şirket daha fazla para kazansın diye, bir an önce para kazansın diye bu yol tamamlanmadan açıldı. Yandaş diyoruz çünkü bu yolu yapan müteahhit AKP milletvekili.

"Açılalı 7 ay oldu yol yapımı hala devam ediyor"

Yolda seyahat ettiğinizde siz de göreceksiniz yolun her yerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Bakın tamirat demiyorum, bitmiş yollarda zaman zaman tamiratlar yapılır. Ama bu yol bitmemiş, yol çok kalitesiz, güvenlik önlemleri yetersiz, yolda pek çok eksiklikler var. Bazı yerlerde yol çift şeride düşüyor, tek şeride düşüyor. Yolda toprak kaymaları var, kayalar var, taşlar var. Kenardaki çitlerin sağlıksız olduğu da gayet ortada. Bazı yerlerde yol 90 kilometre, 70, hatta 50 kilometre hız sınırına düşüyor. Bu yol sürücüler için vatandaşlarımız için çok ciddi tehlike arz ediyor.

Benim buradan bu yolu kullanmaya karar veren sürücü arkadaşlara bir tavsiyem var. Evet bazı yerlerde doğru yapmışlar 50'yle gidin 70'le gidin demişler. Özellikle gece bu yolu kullanacaksanız sizlerden ricam 50 ile gidin 70'le gidin. Çünkü bu yol gerçekten çok tehlikeli bir yol."