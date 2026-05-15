İletişim Başkan Yardımcısı Şahin: 'Teknoloji bağımlılığı sosyal izolasyona neden oluyor'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Bolu'da üniversite ve lise öğrencileriyle bir araya geldiği programda, teknoloji bağımlılığının dikkat dağınıklığı, siber zorbalık ve sosyal izolasyon gibi riskleri beraberinde getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Bolu'da düzenlenen "İhtisas Akademi 26" programında öğrencilerle buluştu. Dijitalleşmenin hayatın birçok alanında önemli kolaylıklar sağladığını belirten Şahin, beraberinde bazı riskleri de getirdiğine dikkat çekti. Programda İhtisas Akademi'nin sinevizyon gösterisi de izletildi.

"Yüz yüze iletişim daha çok çevrimiçi mecralarda gerçekleşmektedir"

Geleneksel kitle iletişim araçlarının dönüşmeye başlamasıyla yüz yüze iletişimin daha çok çevrimiçi mecralarda gerçekleştiğini aktaran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, "Geleneksel kitle iletişim araçlarının zamanla değişmeye ve dönüşmeye başladığını hepimiz müşahede ediyoruz. Zaman ve mekan kavramını ortadan kaldıran dijital teknolojiler, insan hayatına yalnızca hız katmamış, aynı zamanda kişilerarası iletişime de dönüşmüştür. Bu süreçte yüz yüze iletişim daha çok çevrimiçi mecralarda gerçekleşmektedir. Küreselleşme ve dijital teknolojilerle hayatımıza giren bir diğer unsur ise sosyal medya platformlarıdır. Görsel ve işitsel ögelerin yaygın olarak kullanıldığı sosyal medya platformlarının, bireylerin başta bilgi ve haber edinme, sosyalleşme ve eğlence aracı olarak kullanmak üzere çeşitli amaçlarla etkileşim sağladığını biliyoruz. Sosyal medya, bilgiye hızlı erişim, etkileşim ve kişilerarası iletişim kurma imkanı sağlasa da aşırı kullanıldığında maalesef fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara da sebep olmaktadır. Bu teknoloji bağımlılığı; dikkat dağınıklığı, siber zorbalık, sosyal izolasyon gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Gün içinde uzun saatler boyunca sosyal medyadan takip edilen kısa ve görsel odaklı içerikler, kaydırmalı videolar ve emoji kısaltmalarının yaygın kullanımı ile hem dil hem de algılama biçimi bundan etkilenmektedir. Bu durum, farkındayız ya da değiliz, kaygı, stres ve yalnızlık duygularını artırırken dilde de bozulmalara neden oluyor. Dolayısıyla hayatımızda dijitalleşme; hız ve verimlilik, küresel erişim, bilgiye kolay ulaşım, düşük maliyet ve tasarruf gibi özellikler katsa da birtakım riskleri de bilerek, isteyerek beraberinde getiriyor" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı