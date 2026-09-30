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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Erzincan İl Müftüsü Yazıcı göreve başladı

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Erzincan İl Müftüsü Yazıcı göreve başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Müftülüğüne atanan Selim Yazıcı, 28 Eylül itibarıyla yeni görevine başladı. İl Müftülüğü açıklamasına göre atama, 5 Eylül 2026 tarihli ve 2026/279 sayılı kararnameyle yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Müftülüğüne atanan Selim Yazıcı, görevine başladı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül 2026 tarihli ve 2026/279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Müftüsü olarak atanan Yazıcı, 28 Eylül itibarıyla yeni görevine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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