Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Erzincan İl Müftüsü Yazıcı göreve başladı

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Müftülüğüne atanan Selim Yazıcı, görevine başladı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül 2026 tarihli ve 2026/279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Müftüsü olarak atanan Yazıcı, 28 Eylül itibarıyla yeni görevine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı