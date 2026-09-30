Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Erzincan İl Müftüsü Yazıcı göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Erzincan İl Müftüsü Yazıcı göreve başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Müftülüğüne atanan Selim Yazıcı, 28 Eylül itibarıyla yeni görevine başladı. İl Müftülüğü açıklamasına göre atama, 5 Eylül 2026 tarihli ve 2026/279 sayılı kararnameyle yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Müftülüğüne atanan Selim Yazıcı, görevine başladı.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül 2026 tarihli ve 2026/279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Müftüsü olarak atanan Yazıcı, 28 Eylül itibarıyla yeni görevine başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı