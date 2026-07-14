Yılmaz: Yeni anayasa Meclis'te uzlaşmayla ilerleyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin "Süreç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşacak uzlaşmaya bağlıdır. Geniş bir mutabakatla ve Meclis'teki siyasi partilerin katkısıyla ilerlemesi gereken bir süreçtir " dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Anayasa çalışmalarına ilişkin kendi hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını dile getiren Yılmaz, teknik düzeyde bazı değerlendirmelerin ve ince işçilik gerektiren hususların üzerinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

"Yeni anayasa geniş bir mutabakatla ve Meclis'teki siyasi partilerin katkısıyla ilerlemesi gereken bir süreçtir"

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en kısa sürede arz edeceklerini belirten Yılmaz, "Net bir takvimden söz etmek için henüz erken olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşacak uzlaşmaya bağlıdır. Yeni anayasa, tek bir siyasi partinin ya da yalnızca Cumhur İttifakı'nın yapabileceği bir çalışma değildir. Geniş bir mutabakatla ve Meclis'teki siyasi partilerin katkısıyla ilerlemesi gereken bir süreçtir. Temennimiz, tüm siyasi aktörlerin yapıcı bir anlayışla bu sürece katkı sunmasıdır" dedi.

"Meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayret söz konusu"

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenlemelere ilişkin hazırlıkların ve çalışmaların sürdüğünü kaydeden Yılmaz, "Meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayret söz konusu. TBMM bünyesinde kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı ve ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin yol haritasını ortaya koydu. Bundan sonraki aşama esas itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir. Komisyon çalışmalarına bir siyasi parti dışında tüm gruplar katıldı. Temennimiz, komisyonda ortaya çıkan ortak çalışma iradesinin yasama sürecine de yansıması ve tüm siyasi partilerimizin katkısıyla bu sürecin başarıyla tamamlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

"AP Rum lobilerinin etkisi altında hareket etmiş ve tarafsızlığını zedeleyen bir tutum sergilemiştir"

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin alınan kararın hiçbir hukuki ve vicdani temelinin bulunmadığını, bu nedenle söz konusu kararı yok hükmünde gördüklerini aktaran Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yazık ki Avrupa Parlamentosu, bu konuda Rum lobilerinin etkisi altında hareket etmiş ve tarafsızlığını zedeleyen bir tutum sergilemiştir. Bu yaklaşım, Avrupa Parlamentosunun kurumsal itibarına da zarar vermektedir. AB, kendi prensiplerini çiğneyerek, Rum Kesimini üye olarak kabul ettiği tarihten itibaren Kıbrıs meselesine tarafsız bakabilme imkanını kaybetmiştir. Eğer gerçekten tarihte kınanması gereken bir sorun aranıyorsa, Kıbrıs Barış Harekatı'nı zorunlu kılan tarihi şartlara bakılmalıdır. Yaşanan darbe ve EOKA çetelerinin zulümleri hatırlanmalıdır. Diğer yandan, bugün Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan insanlık dramı karşısında Avrupa Parlamentosunun ortaya koyduğu sessizlik sorgulanmalıdır. Böylesine ağır insanlık suçları karşısında gereken hassasiyeti göstermeyenlerin, Kıbrıs konusunda siyasi saiklerle karar alması kabul edilemez. Kahraman ordumuz tarafından yapılan 1974 Barış Harekatı'nın ardından adaya huzur ve güven gelmiştir. Bu sadece Kıbrıs Türkleri için değil, Kıbrıs Rumları için de geçerlidir. Son elli yılı aşkın süredir adada barışın, güvenliğin, ekonomik kalkınmanın ve demokratik istikrarın korunmasında Barış Harekatı'nın belirleyici rolü olmuştur. Türkiye, bu harekatı uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hak ve sorumlulukları çerçevesinde gerçekleştirmiş; adada yaşanabilecek çok daha büyük trajedilerin önüne geçmiştir. O gün atılan adımlar olmasaydı, bugün Gazze'de şahit olduğumuz insanlık dramına benzer acılar Kıbrıs'ta yaşanabilirdi. Temennimiz, Avrupa Parlamentosu üyelerinin ideolojik ve lobi faaliyetlerinin etkisinden uzak, tarihi gerçekleri esas alan daha adil ve dengeli bir yaklaşım benimsemeleridir. Avrupa Parlamentosu'nun görevi, belirli çevrelerin siyasi hesaplarına hizmet etmek değil; Avrupa'nın temel değerlerini, hukuku ve hakkaniyeti savunmaktır. Bu sorumluluğa uygun hareket etmelerini bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı