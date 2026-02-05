Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan depremzede aileye ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, depremde 4 çocuğunu kaybeden Dalar ailesine başsağlığı dileklerinde bulunmak üzere Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Ziyaret, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde 4 çocuğunu kaybeden Dalar ailesini ziyaret etti.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslahiye'de düzenlenen 6 Şubat Deprem Anma Programı'na katıldı. Daha sonra Nurdağı ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, depremde 4 çocuğunu kaybeden Dalar ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Gezegenin en zengin isminden ilginç paylaşım: Para mutluluğu satın alamaz

850 milyar doları var ama mutsuz! Paylaşımı çok konuşuldu
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da

Yuvaya döndü! Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da