Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Silahlı kuvvetlerimize ve kazadan sağ kurtulan personelimize geçmiş olsun"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın Sincan ilçesinde Kara Havacılık Komutanlığı'na ait bir helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından paylaşım yaptı.

Ankara'nın Sincan İlçesinde Kara Havacılık Komutanlığı'na ait CH-47 ağır nakliye helikopterinin kaza kırıma uğradı. Kazanın ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun paylaşımı yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Silahlı kuvvetlerimize ve kazadan sağ kurtulan personelimize geçmiş olsun. Yaşanan kazanın nedeni tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

