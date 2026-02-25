Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Balıkesir'de F-16 düşmesi sonucu şehit olan pilot için taziye paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'de F-16'nın kaza kırıma uğraması ile şehit olan pilot için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazanın adli ve idari olarak inceleneceğini belirterek, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne ait F-16 savaş uçağımızın görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı