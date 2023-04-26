Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Eskişehirli arama kurtarma ekiplerine üstün fedakârlık madalyası

Ankara'da düzenlenen Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) Derneği ve Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine üstün fedakarlık madalyası takdim etti.

Ankara'da düzenlenen Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) Derneği ve Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine üstün fedakarlık madalyası takdim etti.

Ankara'da bulunan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde devlet üstün fedakarlık madalyası tevcih töreni yapıldı. Törende, deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yapan 218'i Türk, 116'sı yabancı 334 kişi devlet üstün fedakarlık madalyası ve nişanı tevcihine layık görüldü. Eskişehir'den de fedakarlık madalyası almaya layık görülen Dorlion Arama Kurtarma Derneği ve Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tören için salonda yerlerini aldı. Dorlion Arama Kurtarma Derneği'ni temsilen törene katılan Dernek Başkanı Abdullah Aydıngör ve Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekibi adına ekip lideri Ercan Temel, üstün fedakarlık madalyasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene katılan protokol üyeleri ve arama kurtarma ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR