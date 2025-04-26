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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'da Turizm Başkenti Etkinliklerine Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'da Turizm Başkenti Etkinliklerine Katıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında resmi açılış törenlerine katılmak üzere Erzurum'a geldi. Havalimanında protokol tarafından karşılanan Yılmaz, ardından Erzurum Valiliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen resmi açılış törenlerine katılmak üzere Erzurum'a geldi.

Erzurum Havalimanı'nda, Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki protokol heyeti tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra Erzurum Valiliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Valilik ziyareti sırasında; 1. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Sayın Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de ziyarete eşlik etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Vali Mustafa Çiftçi'den ilin son durumu hakkında bilgi aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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